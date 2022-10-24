20 лет теракту на Дубровке: Что звёзды говорили боевикам и как искали погибших 23 октября 2002 года террористы захватили ДК "Московский подшипник", где в тот момент давали мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказалось 912 человек. Среди них около 100 детей. 24 октября, 01:40 Обложка © Getty Images/Stringer

Здание ДК было заминировано. Людей удерживали несколько суток. На месте были экстренные службы, правоохранители, власти. Приехали и знаменитости. Кто-то пытался поговорить с террористами, чтобы выпустили хотя бы женщин и детей. Кто-то пытался передать хотя бы воду. Кто-то уже после штурма искал коллег в больницах и моргах.

Иосиф Кобзон — вёл переговоры с террористами, спас детей

Фото © ТАСС/Роман Денисов

Иосиф Кобзон не раз в интервью вспоминал о произошедшем. Даже спустя годы после теракта он до мелочей помнил какие-то вещи. Когда по ТВ прошло сообщение о захвате заложников, он уже собирался спать.

— Дело же было ночью. И вот вдруг по телевидению экстренное сообщение. Как это так? В центре Москвы — театр, спектакль, женщины, дети... И террористы захватывают этих зрителей... Я моментально вскочил. Я не спрашивал разрешения и совета у своей любимой жены. Как сейчас помню, почему-то побрился, как обычно, оделся. И бросился туда... — вспоминал он спустя 10 лет после теракта в интервью КП.

Террористы сразу пустили Иосифа Кобзона в здание.

— Я вошёл — стою. Бандиты — все в масках. Один сидит в кресле... Я им говорю: "Ребята, что ж вы так меня испугались, что ж вы на меня автоматы наставили? Я же пришёл к вам без оружия"... И распахнул пальто и пиджак. Абу-Бакар говорит: "Опустите автоматы". Они опустили, — вспоминал Кобзон.

Именно он вывел из здания трёх девочек, их мать и иностранного гражданина, англичанина. Как убеждал террористов? Говорил, что настоящие чеченцы с женщинами не воюют, говорил, что те люди, которые пришли с детьми на спектакль — они не воюют, это мирные люди.

— Я думал, что она бросится ко мне, к детям с рыданиями... Ни фига! Опухшая, бледная, глаза красные — она бросилась к Абу-Бакару (террористу): "Немедленно отпустите женщину, которая рядом со мной сидела, она беременная!" Я говорю: "Женщина..." И так руку к ней протягиваю, а она мне: "Подождите!" И я смотрю, Абу-Бакар нервничает, и понимаю, что он сейчас должен будет принять какие-то меры и заберёт у меня детей. Говорю: "Женщина, отпустят вашу соседку". Хватаю её за руку и к детям увожу, — рассказывал Кобзон.

Леонид Рошаль — дважды заходил к террористам, спасал людей прямо в здании театра

Фото © ТАСС/Татьяна Балашова

Эту беременную женщину вывел из захваченного террористами здания тогда главный педиатр России Леонид Рошаль. Он зашёл в театр вместе с доктором Анваром эль-Саидом.

— Первый раз мы пришли туда вместе с иорданским коллегой, которого вызвали террористы. Показал документы, объяснил, что я доктор, работал во многих странах во время войн. Затем один из террористов в маске добавил: "А по дороге заберите там, на этаже, — валяется одна убитая. Пришла к нам шпионка, мы её расстреляли". И вот мы с иорданцем вынесли Олю Романову, — рассказывал Рошаль в интервью "Собеседнику".

Он вышел из здания, однако через несколько часов вернулся, собрав запас необходимых медикаментов. Он оказывал помощь прямо в захваченном здании. Рошалю удалось вывести из зала восемь детей. Кроме того, он же передал воду заложникам.

Алексей Россошанский — вырвался из захваченного террористами здания

Фото © ТАСС/Константин Кижель

В мюзикле "Норд-Ост" Россошанский играл Вальку Жукова. Он вырвался из здания в первые минуты после захвата.

— Когда стало понятно, что происходит что-то не укладывающееся в голове, в воздухе прозвучало: "Ребята, надо уходить из здания". Связывали костюмы и бежали, — рассказывал он в комментарии РИА "Новости".

Ещё две заложницы вышли в туалет и выпрыгнули из окна третьего этажа. Одна из них повредила ноги.

Ирина Хакамада — вступила в переговоры с террористами

Фото © ТАСС/Олег Дьяченко

Ирина Хакамада заявила, что главной целью переговорщиков было тянуть время. Самое главное было — чтобы террористы не убивали заложников.

— В тот день, когда меня позвали на переговоры, просили помочь, я была в шоковом состоянии от того, что произошло. И, конечно, меня пугала цифра заложников, я понимала, что это уже не просто мелкий террористический акт, это какая-то сумасшедшая политическая акция, которая может повлечь огромное количество жертв, и когда я решила туда идти, то у меня вообще все мысли о себе вылетели, — рассказывала она в комментарии РИА "Новости".

Нужно было тянуть время. И облегчить участь заложников.

— Я договорилась о том, чтобы запустили еду, воду и врача, — вспоминает она.

По словам Хакамады, переговорщиков вызывали по списку. Заходили она, Анна Политковская, Иосиф Кобзон.

Александр Цекало — искал людей в больницах и моргах

Фото © ТАСС/Валентина Кузьмина

— Я помню этот день. С утра я был на работе, я тогда был генеральным продюсером канала СТС. Я поехал домой, переоделся, сел в машину и поехал в ресторан. У меня там была встреча с друзьями. Во время ужина мне позвонил Константин Эрнст и сказал, что "твой мюзикл захвачен". А он не знал, что я там не работаю, — вспомнил Цекало.

Александр отправился на место. Тогда вокруг театра уже было оцепление, а штаб находился в госпитале для ветеранов. Кто-то оставался ночевать на месте. Цекало рассказывал в интервью "ВДудь", что оставался там две ночи, а перед третьей всех стали выгонять.

— Я понял, что будет штурм. Меня выгнали за черту. Всех гражданских во время штурма выгнали. Я пытался потом залезть. Приехал домой, включил телевизор и увидел, что начался штурм, — вспоминал Цекало.

К тому моменту, когда он приехал на место, штурм уже закончился. По воспоминаниям Цекало, оцепления к тому моменту не было. Выносили людей.

— Я помогал выносить людей, — вспоминал Цекало.

Фото © ТАСС/Константин Кижель

Многие не могли найти близких. Цекало был в составе группы, которая ездила в больницы и морги, искала близких, знакомых. Среди них были несовершеннолетние актёры Арсений К. и Ксения К. Погибло четверо музыкантов.

— Неделя ушла на то, чтобы людей найти. Просто найти. Потому что, я думаю, больницы отдавали умерших людей в морги. Я думаю, все боялись быть причастными к чему-то неправильному в этот посттравматический период. Был момент, когда мне позвонили из больницы и спросили: "Этот человек из вашей труппы?" Я говорю: "Да, а кто это?" Повесили трубку. Поехали в больницу — оказалось, что нет в живых уже этого человека.

Цекало ездил по моргам и искал людей. Некоторые морги были оснащены компьютерами, можно было посмотреть лица жертв на них.

— Я выпивал, да. Не работало, — признался Цекало. При воспоминаниях о произошедшем, по словам продюсера, у него до сих пор начинается кашель.

Екатерина Гусева — три дня находилась под окнами театра

Фото © ТАСС/Константин Кижель

Актриса Екатерина Гусева взяла в тот день выходной и не находилась в театре. Тогда актёры готовились к праздничному концерту по случаю годовщины постановки. В программе был в том числе "трюк на воздушных качелях", который должна была исполнять Гусева. Она каждый день тренировалась в цирке.

В результате в какой-то момент сильно заболели пальцы. Тогда Гусева решила на один день взять выходной.

— Мне позвонил Серёжа Ткачёв, режиссёр, с которым я работала, с одним вопросом: "Катя, ты где?!" Я ответила, что дома, и он положил трубку. А потом я уже не помню ничего. Как вышла в свитере с мужем, так три дня у здания с ним и провела, — рассказала она в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Гусева вспоминала, как Иосиф Кобзон вывел из здания детей.

— Родители, чьи дети там были, три дня простояли под окнами здания. Всё это очень страшно, больно. Я не хотела бы углубляться, — сказала актриса.

Мовсар Бараев (на снимке - в центре) возглавляющий группу террористов, которая захватила заложников в ДК ГПЗ "Московский подщшипник" . Фото © ТАСС/НТВ Почему известные артисты не побоялись террористов? 0 Потому что они действительно думали о спасении людей Потому что рассчитывали на то, что террористы не тронут известных людей Потому что никто другой не смог бы войти в ДК

Авторы Алексей Соков