У россиян может появиться пасхальный выходной

В стране, по данным инициаторов законопроекта, этот праздник отмечают около 85% населения, 6–10% из которых — с соблюдением всех постов.

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается установить на федеральном уровне выходной в первый понедельник после Пасхи. Об этом свидетельствует план заседаний, опубликованный на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке подчёркивается, что в России Пасху отмечают около 85% населения, 6–10% из которых — с соблюдением всех постов. Авторы документа отмечают, что дополнительный выходной верующим нужен "для удовлетворения религиозных чувств и потребностей", а также "для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых". В проекте ссылаются на опыт стран Европы, где существуют аналогичные религиозные праздники на государственном уровне.