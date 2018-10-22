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Регион
Опубликовано 22 октября 2018, 19:58

У россиян может появиться пасхальный выходной

Фото: &copy; Pixabay/Couleur

Фото: © Pixabay/Couleur

В стране, по данным инициаторов законопроекта, этот праздник отмечают около 85% населения, 6–10% из которых — с соблюдением всех постов.

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается установить на федеральном уровне выходной в первый понедельник после Пасхи. Об этом свидетельствует план заседаний, опубликованный на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

— Законопроект № 153075-7 о внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова, — говорится на сайте.

В пояснительной записке подчёркивается, что в России Пасху отмечают около 85% населения, 6–10% из которых — с соблюдением всех постов. Авторы документа отмечают, что дополнительный выходной верующим нужен "для удовлетворения религиозных чувств и потребностей", а также "для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых". В проекте ссылаются на опыт стран Европы, где существуют аналогичные религиозные праздники на государственном уровне.

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Анна Стрельцова
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