Театральный режиссёр Рудольф Фурманов отметит юбилей спектаклем "Гражданин Р.Ф."
Рудольф Фурманов. Фото © РИА Новости/Александр Гальперин
В Петербурге художественный руководитель театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова и народный артист России Рудольф Фурманов отметит свой 80-летний юбилей. В подарок он получит спектакль "Гражданин Р.Ф.". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что постановку сделал режиссёр Виктор Крамер. Помимо спектакля он пригласил друзей юбиляра. В конце торжества Фурманов выйдет на сцену и скажет речь о своём творчестве.
— Театр — искусство иррациональное и безумное, эти определения совершенно подходят и Рудольфу Фурманову, — заявил Крамер.
Народный артист России отметит ещё один юбилей — своё 60-летие творческой деятельности. В честь этого Фурманов устроит выездную акцию "Театральная гостиная", посвящённую современным проблемам культуры.