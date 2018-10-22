Театральный режиссёр Рудольф Фурманов отметит юбилей спектаклем "Гражданин Р.Ф."

В Петербурге художественный руководитель театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова и народный артист России Рудольф Фурманов отметит свой 80-летний юбилей. В подарок он получит спектакль "Гражданин Р.Ф.". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что постановку сделал режиссёр Виктор Крамер. Помимо спектакля он пригласил друзей юбиляра. В конце торжества Фурманов выйдет на сцену и скажет речь о своём творчестве.

— Театр — искусство иррациональное и безумное, эти определения совершенно подходят и Рудольфу Фурманову, — заявил Крамер.