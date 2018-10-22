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Регион
Опубликовано 22 октября 2018, 20:29

Театральный режиссёр Рудольф Фурманов отметит юбилей спектаклем "Гражданин Р.Ф."

Рудольф Фурманов. Фото &copy; РИА Новости/Александр Гальперин

Рудольф Фурманов. Фото © РИА Новости/Александр Гальперин

В Петербурге художественный руководитель театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова и народный артист России Рудольф Фурманов отметит свой 80-летний юбилей. В подарок он получит спектакль "Гражданин Р.Ф.". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что постановку сделал режиссёр Виктор Крамер. Помимо спектакля он пригласил друзей юбиляра. В конце торжества Фурманов выйдет на сцену и скажет речь о своём творчестве.

— Театр — искусство иррациональное и безумное, эти определения совершенно подходят и Рудольфу Фурманову, — заявил Крамер.

Народный артист России отметит ещё один юбилей — своё 60-летие творческой деятельности. В честь этого Фурманов устроит выездную акцию "Театральная гостиная", посвящённую современным проблемам культуры.

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Алина Раппопорт
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