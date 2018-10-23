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Опубликовано 23 октября 2018, 12:24

LEGO выпустит конструктор по Overwatch

Скриншот видео: youtube/just2good

Скриншот видео: youtube/just2good

Магазин Target опубликовал изображения всей серии наборов, которые связаны с популярной игровой вселенной.

Всего в коллекцию вошло 6 наборов. Они включают в себя не только отдельных персонажей, но и локации. Это стало известно благодаря The Brothers Brick.

Набор "Трейсер против Вдовы" получит 129 деталей и будет стоить $15. Также LEGO выпустит набор "Хандзо против Гэндзи" (197 деталей, $20), набор "Дорадо" (419 деталей, $30), "D.Va и Райнхардт" (455 деталей, $40), "Бастион" (602 детали, $50), "Пункт наблюдения: Гибралтар" (730 деталей, $90).

Наборы должны поступить в продажу 1 января 2019 года.

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Сергей Сурепин
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