LEGO выпустит конструктор по Overwatch
Скриншот видео: youtube/just2good
Магазин Target опубликовал изображения всей серии наборов, которые связаны с популярной игровой вселенной.
Всего в коллекцию вошло 6 наборов. Они включают в себя не только отдельных персонажей, но и локации. Это стало известно благодаря The Brothers Brick.
Набор "Трейсер против Вдовы" получит 129 деталей и будет стоить $15. Также LEGO выпустит набор "Хандзо против Гэндзи" (197 деталей, $20), набор "Дорадо" (419 деталей, $30), "D.Va и Райнхардт" (455 деталей, $40), "Бастион" (602 детали, $50), "Пункт наблюдения: Гибралтар" (730 деталей, $90).
Наборы должны поступить в продажу 1 января 2019 года.