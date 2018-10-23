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Опубликовано 23 октября 2018, 12:34

Авторы Fallout 76 предупредили геймеров о технических неполадках в игре

Фото: &copy;&nbsp;Bethesda Softworks

Фото: © Bethesda Softworks

Выход крупномасштабной RPG будет для популярных разработчиков началом следующего этапа.

Компания Bethesda опубликовала обращение к фанатам. Разработчики заявили, что в начале производства Fallout 76 была для них чем-то очень пугающим. В связи с этим команда предполагает, что геймеры столкнутся с определёнными багами на старте.

В Bethesda сообщили, что в прошлом релиз проекта означал для них, что теперь можно сделать перерыв. С Fallout 76 разработчики понимают, что после выхода начнётся новый этап работы и поддержки игры.

Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября. Ранее сообщалось, что Правительство США поможет с рекламой Fallout 76. При этом ядерный эксперт критикует Fallout 76 за запуск боеголовок ради смеха. Также разработчики накануне раскрыли подробности игры.

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Сергей Сурепин
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