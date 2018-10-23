Авторы Fallout 76 предупредили геймеров о технических неполадках в игре
Фото: © Bethesda Softworks
Выход крупномасштабной RPG будет для популярных разработчиков началом следующего этапа.
Компания Bethesda опубликовала обращение к фанатам. Разработчики заявили, что в начале производства Fallout 76 была для них чем-то очень пугающим. В связи с этим команда предполагает, что геймеры столкнутся с определёнными багами на старте.
В Bethesda сообщили, что в прошлом релиз проекта означал для них, что теперь можно сделать перерыв. С Fallout 76 разработчики понимают, что после выхода начнётся новый этап работы и поддержки игры.
Напомним, выход игры Fallout 76 запланирован на 14 ноября. Ранее сообщалось, что Правительство США поможет с рекламой Fallout 76. При этом ядерный эксперт критикует Fallout 76 за запуск боеголовок ради смеха. Также разработчики накануне раскрыли подробности игры.