Авторы Fallout 76 предупредили геймеров о технических неполадках в игре

Выход крупномасштабной RPG будет для популярных разработчиков началом следующего этапа.

Компания Bethesda опубликовала обращение к фанатам. Разработчики заявили, что в начале производства Fallout 76 была для них чем-то очень пугающим. В связи с этим команда предполагает, что геймеры столкнутся с определёнными багами на старте.

В Bethesda сообщили, что в прошлом релиз проекта означал для них, что теперь можно сделать перерыв. С Fallout 76 разработчики понимают, что после выхода начнётся новый этап работы и поддержки игры.