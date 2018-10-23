Компания баскетболиста Леброна Джеймса хочет снять фильм ужасов

Кинокомпании Vertigo Entertainment и SpringHill Entertainment уже ведут переговоры. Они пока находятся на самой ранней стадии производства. Последняя фирма принадлежит баскетболисту Леброну Джеймсу.

В настоящий момент нет информации, кто именно будет участвовать в съёмках. Студии только начали поиски сценариста и режиссёра, которые вернут на большие экраны хоррор-франшизу.