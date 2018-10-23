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Регион
Опубликовано 23 октября 2018, 12:44

Компания баскетболиста Леброна Джеймса хочет снять фильм ужасов

Фирма ведёт переговоры по поводу того, чтобы перезапустить популярную франшизу "Пятница, 13-е".

Кадр фильма "Пятница 13-е"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Пятница 13-е"/ © Кинопоиск

Кинокомпании Vertigo Entertainment и SpringHill Entertainment уже ведут переговоры. Они пока находятся на самой ранней стадии производства. Последняя фирма принадлежит баскетболисту Леброну Джеймсу.

В настоящий момент нет информации, кто именно будет участвовать в съёмках. Студии только начали поиски сценариста и режиссёра, которые вернут на большие экраны хоррор-франшизу.

Ранее сообщалось, что Виктор Миллер, автор сценария к оригинальному фильму 1980 года, вернул себе права на серию. В 2017-м он подал в суд на своего коллегу, постановщика и продюсера Шона С. Каннингема. Ранее создатели хоррор-видеоигры Friday The 13th объявили, что остановили разработку из-за ситуации с правами на серию.

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Сергей Сурепин
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