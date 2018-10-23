Компания баскетболиста Леброна Джеймса хочет снять фильм ужасов
Фирма ведёт переговоры по поводу того, чтобы перезапустить популярную франшизу "Пятница, 13-е".
Кадр фильма "Пятница 13-е"/ © Кинопоиск
Кинокомпании Vertigo Entertainment и SpringHill Entertainment уже ведут переговоры. Они пока находятся на самой ранней стадии производства. Последняя фирма принадлежит баскетболисту Леброну Джеймсу.
В настоящий момент нет информации, кто именно будет участвовать в съёмках. Студии только начали поиски сценариста и режиссёра, которые вернут на большие экраны хоррор-франшизу.
Ранее сообщалось, что Виктор Миллер, автор сценария к оригинальному фильму 1980 года, вернул себе права на серию. В 2017-м он подал в суд на своего коллегу, постановщика и продюсера Шона С. Каннингема. Ранее создатели хоррор-видеоигры Friday The 13th объявили, что остановили разработку из-за ситуации с правами на серию.