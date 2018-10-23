Премьеру продолжения "Чудо-женщины" перенесли на 7 месяцев

Теперь фильм, снятый по мотивам популярного комикса, выйдет только в начале июня 2020 года.

Актриса Галь Гадот объявила о переносе сивела "Чудо-женщины". Гадот играет главную роль в этой ленте.

По словам актрисы, теперь фильм находится "на своём месте". Лента выйдет 5 июня 2020 года. В российском прокате фильм появится 4 июня 2020 года — раньше он должен был выйти 31 октября 2019 года.