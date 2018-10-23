Премьеру продолжения "Чудо-женщины" перенесли на 7 месяцев
Кадр фильма "Чудо-женщины"/ © Кинопоиск
Теперь фильм, снятый по мотивам популярного комикса, выйдет только в начале июня 2020 года.
Актриса Галь Гадот объявила о переносе сивела "Чудо-женщины". Гадот играет главную роль в этой ленте.
По словам актрисы, теперь фильм находится "на своём месте". Лента выйдет 5 июня 2020 года. В российском прокате фильм появится 4 июня 2020 года — раньше он должен был выйти 31 октября 2019 года.
Изначально продолжение должно было выйти 1 ноября 2019 года. В сиквеле к своим ролям вернутся Галь Гадот и Крис Пайн. Вместе с ними в картине сыграют Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко") и Кристен Уиг, которая исполнит Гепарду, противницу супергероини.