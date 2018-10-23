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Регион
Опубликовано 23 октября 2018, 14:32

Москалькова заявила о необходимости запретить продажу оружия до 25 лет

Фото: &copy; РИА Новости / Максим Блинов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия в РФ должен быть не менее 25 лет. Об этом она сказала в ходе посещения колледжа в Керчи, где 17 октября при взрыве и стрельбе погибло 20 человек.

— Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на покупку оружия, это должно быть не менее 25 лет, — отметила она.

По словам омбудсмена, безопасность в учебных заведениях должна обеспечивать Росгвардия и контроль за оружием должен быть выше.

После трагедии в Керчи некоторые законодатели, эксперты и общественные деятели предложили ужесточить контроль над владельцами оружия и выдавать лицензию на огнестрельное оружие с 21 года, как в случае с "травматикой".

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Анна Стрельцова
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