Москалькова заявила о необходимости запретить продажу оружия до 25 лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия в РФ должен быть не менее 25 лет. Об этом она сказала в ходе посещения колледжа в Керчи, где 17 октября при взрыве и стрельбе погибло 20 человек.

— Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на покупку оружия, это должно быть не менее 25 лет, — отметила она.

По словам омбудсмена, безопасность в учебных заведениях должна обеспечивать Росгвардия и контроль за оружием должен быть выше.