Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября 2018, 13:05

16-летний геймер победил 7-кратного чемпиона мира по "Тетрису"

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Wario64 &rlm;

Фото: © twitter.com/Wario64 ‏

Джонас Нюбауэр, который был лучшим игроком, потерпел поражение во второй раз за 9 лет.

22 октября завершился чемпионат мира по классическому "Тетрису". Чемпионом стал 16-летний Джозеф Сэйли. Он одержал победу над Джонасом Нюбауэром — одним из самых сильных игроков, который завоёвывал звание семь раз.

Финал длился 27 минут. Каждый из участников вырывался вперёд. Ближе к концу матча Нюбауэр удерживал лидерство, но проиграл, а Сэйли удалось превзойти его результат по очкам.

Нюбауэра считали фаворитом состязания. Это его второе поражение за 9 лет — на каждом из чемпионатов он брал золотой или серебряный приз. Турнир проводится в Портленде, штат Орегон, с 2010 года, а участники соревнуются в версии головоломки 1989 года для консоли NES.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar