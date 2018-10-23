16-летний геймер победил 7-кратного чемпиона мира по "Тетрису"
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Джонас Нюбауэр, который был лучшим игроком, потерпел поражение во второй раз за 9 лет.
22 октября завершился чемпионат мира по классическому "Тетрису". Чемпионом стал 16-летний Джозеф Сэйли. Он одержал победу над Джонасом Нюбауэром — одним из самых сильных игроков, который завоёвывал звание семь раз.
The moment 16-year-old wunderkind Joseph Saelee dethroned 7-time winner Jonas Neubauer (@neubsauce) to take the World Championship! #CTWC @TheCTWC @ArdaOcalTV pic.twitter.com/zsSwtGfHlB— Tetris (@Tetris_Official) 22 октября 2018 г.
Финал длился 27 минут. Каждый из участников вырывался вперёд. Ближе к концу матча Нюбауэр удерживал лидерство, но проиграл, а Сэйли удалось превзойти его результат по очкам.
Нюбауэра считали фаворитом состязания. Это его второе поражение за 9 лет — на каждом из чемпионатов он брал золотой или серебряный приз. Турнир проводится в Портленде, штат Орегон, с 2010 года, а участники соревнуются в версии головоломки 1989 года для консоли NES.