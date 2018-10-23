16-летний геймер победил 7-кратного чемпиона мира по "Тетрису"

Джонас Нюбауэр, который был лучшим игроком, потерпел поражение во второй раз за 9 лет.

22 октября завершился чемпионат мира по классическому "Тетрису". Чемпионом стал 16-летний Джозеф Сэйли. Он одержал победу над Джонасом Нюбауэром — одним из самых сильных игроков, который завоёвывал звание семь раз.

Финал длился 27 минут. Каждый из участников вырывался вперёд. Ближе к концу матча Нюбауэр удерживал лидерство, но проиграл, а Сэйли удалось превзойти его результат по очкам.