Москалькова предложила передать школы под охрану Росгвардии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что охрану школ необходимо передать сотрудникам Росгвардии.

— Важно, чтобы контроль за оружием был выше, и охрана школ была в руках Росгвардии, — сказала омбудсмен во время посещения керченского политехнического колледжа.

Напомним, утром 17 октября студент 4-го курса керченского политеха Владислав Росляков взорвал СВУ в коридоре учебного заведения, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Сам керченский стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

После трагедии в Керчи некоторые законодатели, эксперты и общественные деятели предложили ужесточить контроль над владельцами оружия и выдавать лицензию на огнестрельное оружие с 21 года, как в случае с травматикой.