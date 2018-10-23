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Регион
Опубликовано 23 октября 2018, 17:02

В Дагестане медстраховки оформляли на воевавших в Сирии боевиков

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Тарас Литвиненко

Фото: © РИА Новости / Тарас Литвиненко

При этом здоровым людям создавали поддельные документы, по которым они могли получать компенсации.

Глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС рассказал, что деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в республике списывались на местных жителей, уезжавших воевать в Сирию на стороне боевиков.

— Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого ещё додуматься надо, — заявил глава республики.

Он также рассказал, что чиновники нередко оформляли поддельные документы об инвалидности здоровым людям, чтобы те могли получать льготы, лекарства и выплаты из госбюджета.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчинённые, а также брат экс-главы республики Раджаб Абдулатипов из-за махинаций с медицинскими страховками.

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Артур Белкин
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