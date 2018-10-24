Эксперты назвали город в Европе, где труднее всего найти свободный номер в отеле

В отелях столицы Шотландии проблематичнее всего найти свободный номер, чем в других городах Европы. В среднем в Эдинбурге гостиницы заняты почти на 84%. Об этом сообщает "Евро Пульс".

На втором месте расположились Прага, Лондон, Дублин и Амстердам. В них отели заняты на 80%.