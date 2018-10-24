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Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 03:51

Эксперты назвали город в Европе, где труднее всего найти свободный номер в отеле

Фото &copy; Flickr/kaysgeog

Фото © Flickr/kaysgeog

В отелях столицы Шотландии проблематичнее всего найти свободный номер, чем в других городах Европы. В среднем в Эдинбурге гостиницы заняты почти на 84%. Об этом сообщает "Евро Пульс".

На втором месте расположились Прага, Лондон, Дублин и Амстердам. В них отели заняты на 80%.

Отмечается, что это связано с повышенным туристическим спросом. В некоторых городах власти даже прибегают к ограничению постройки гостиниц и аренды квартир для путешественников.

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Алина Раппопорт
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