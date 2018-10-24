Сценаристы "Дэдпула" перезапустят "Пиратов Карибского моря" для Disney
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В настоящий момент франшиза состоит из пяти частей. Она принесла 4,5 миллиарда долларов.
Компания Disney начала переговоры со сценаристами Полом Верником и Реттом Ризом. Фирме принадлежат права на съёмки "Пиратов Карибского моря" — именно этим проектом и должны заняться сценаристы.
До этого они писали сценарии к двум частям "Дэдпула". Также Риз и Верник работали над комедийным хоррором "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и фантастическим фильмом "Живое".
Напомним, франшизе "Пираты Карибского моря" уже 14 лет. Она состоит из пяти частей и принесла создателям четыре с половиной миллиарда долларов. Над всеми фильмами работал продюсер Джерри Брукхаймер — ему уже предложили продолжить работу над проектом. Джонни Депп, исполнитель главной роли, скорее всего, не примет участия в новой ленте.