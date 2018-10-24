Сценаристы "Дэдпула" перезапустят "Пиратов Карибского моря" для Disney

В настоящий момент франшиза состоит из пяти частей. Она принесла 4,5 миллиарда долларов.

Компания Disney начала переговоры со сценаристами Полом Верником и Реттом Ризом. Фирме принадлежат права на съёмки "Пиратов Карибского моря" — именно этим проектом и должны заняться сценаристы.

До этого они писали сценарии к двум частям "Дэдпула". Также Риз и Верник работали над комедийным хоррором "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и фантастическим фильмом "Живое".