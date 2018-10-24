Игра "Дока-2" появилась в Google Play

Независимые разработчики из студии Quantum Scope выпустили игру для Android-гаджетов.

В описании к игре "Дока-2" указано, что она покорила миллионы сердец школьников по всему миру. Рейтинг игры — 4,6 балла из пяти возможных, всего было оставлено 244 отзыва. Игру можно скачать бесплатно.

Впервые о существовании этой игры стало известно 18 октября. О ней заявил совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи "Вести FM". Во время эфира он описывал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова.