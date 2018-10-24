Игра "Дока-2" появилась в Google Play
Фото: © Google Play / Quantum Scope
Независимые разработчики из студии Quantum Scope выпустили игру для Android-гаджетов.
В описании к игре "Дока-2" указано, что она покорила миллионы сердец школьников по всему миру. Рейтинг игры — 4,6 балла из пяти возможных, всего было оставлено 244 отзыва. Игру можно скачать бесплатно.
Впервые о существовании этой игры стало известно 18 октября. О ней заявил совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи "Вести FM". Во время эфира он описывал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова.
Напомним, нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. В результате этого инцидента погиб 21 человек, более 50 пострадало. Согласно версии следствия, виновником был 18-летний Владислав Росляков, который пришёл в колледж с ружьём и самодельными взрывными устройствами.