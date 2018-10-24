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Опубликовано 24 октября 2018, 02:43

Игра "Дока-2" появилась в Google Play

Фото: &copy; Google Play / Quantum Scope

Фото: © Google Play / Quantum Scope

Независимые разработчики из студии Quantum Scope выпустили игру для Android-гаджетов.

В описании к игре "Дока-2" указано, что она покорила миллионы сердец школьников по всему миру. Рейтинг игры — 4,6 балла из пяти возможных, всего было оставлено 244 отзыва. Игру можно скачать бесплатно.

Впервые о существовании этой игры стало известно 18 октября. О ней заявил совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи "Вести FM". Во время эфира он описывал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова.

Напомним, нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. В результате этого инцидента погиб 21 человек, более 50 пострадало. Согласно версии следствия, виновником был 18-летний Владислав Росляков, который пришёл в колледж с ружьём и самодельными взрывными устройствами.

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Сергей Сурепин
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