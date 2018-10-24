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Опубликовано 24 октября 2018, 03:03

Часть коллекции Музея Библии в Вашингтоне оказалась подделкой

Фото: &copy; Twitter / ntnewsroom

Фото: © Twitter / ntnewsroom

Теперь пять экземпляров не будут более показывать в рамках постоянной экспозиции.

Часть коллекции свитков Мёртвого моря, которые были представлены ранее в Музее Библии (Вашингтон, США), оказались подделкой. Этот вывод сделала группа, которая провела независимую экспертизу. Об этом сообщает CNN.

Пять фрагментов проанализировало Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов (Германия). Всего было проанализировано 16 фрагментов. Пять фрагментов, как стало известно, показали характеристики, которые несовместимы с древним происхождением. Их более не будут выставлять в музее. Остальные экспонаты будут отправлены на экспертизу.

Напомним, 16 фрагментов свитков Мёртвого моря — главный экспонат выставки Музея Библии. В подлинности сотрудники музея сомневались ещё во время покупки.

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Сергей Сурепин
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