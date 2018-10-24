Часть коллекции Музея Библии в Вашингтоне оказалась подделкой

Теперь пять экземпляров не будут более показывать в рамках постоянной экспозиции.

Часть коллекции свитков Мёртвого моря, которые были представлены ранее в Музее Библии (Вашингтон, США), оказались подделкой. Этот вывод сделала группа, которая провела независимую экспертизу. Об этом сообщает CNN.

Пять фрагментов проанализировало Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов (Германия). Всего было проанализировано 16 фрагментов. Пять фрагментов, как стало известно, показали характеристики, которые несовместимы с древним происхождением. Их более не будут выставлять в музее. Остальные экспонаты будут отправлены на экспертизу.