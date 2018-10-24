В Госдуме предложили наказывать россиян за вред собственному здоровью

Речь идёт об обязанности пациентов неукоснительно выполнять рекомендации врачей после диспансеризации.

В Госдуме разрабатывается вопрос о введении страховой ответственности каждого россиянина за собственное здоровье. О подготовке законопроекта агентству "Москва" рассказал зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.

— Мы хотим в перспективе ввести так называемую страховую ответственность человека за своё здоровье, когда человек был бы субъектом медицинского права, — сказал парламентарий.