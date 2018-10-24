В Госдуме предложили наказывать россиян за вред собственному здоровью
Речь идёт об обязанности пациентов неукоснительно выполнять рекомендации врачей после диспансеризации.
В Госдуме разрабатывается вопрос о введении страховой ответственности каждого россиянина за собственное здоровье. О подготовке законопроекта агентству "Москва" рассказал зампредседателя Комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин.
— Мы хотим в перспективе ввести так называемую страховую ответственность человека за своё здоровье, когда человек был бы субъектом медицинского права, — сказал парламентарий.
Говорин пояснил, что речь идёт об обязанности граждан неукоснительно выполнять рекомендации врачей после диспансеризации. Согласно предложению, пациент может быть наказан за нарушение предписаний — он будет должен оплачивать своё лечение. По словам депутата, больничный лист нарушителя также не будет оплачен. Говорин заявил о необходимости "таким образом заставлять людей быть активными".