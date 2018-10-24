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Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 12:28

Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Политика не смутило, что орловского аэроузла вообще нет в предложенном списке участников.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать аэропорт в Орле именем главы КПРФ Геннадия Зюганова, который родился в Орловской области. Об этом Жириновский сообщил в своём телеграм-канале.

— Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР прокомментировал и поддержал конкурс "Великие имена России", по задумке которого 45 международных и федеральных аэропортов России получат имена деятелей, внёсших вклад в развитие страны.

Как отмечается, аэропорт Орёл (Южный) не работает уже несколько лет и не участвует в конкурсе.

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Константин Агапов
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