Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев
Политика не смутило, что орловского аэроузла вообще нет в предложенном списке участников.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать аэропорт в Орле именем главы КПРФ Геннадия Зюганова, который родился в Орловской области. Об этом Жириновский сообщил в своём телеграм-канале.
— Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова, — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР прокомментировал и поддержал конкурс "Великие имена России", по задумке которого 45 международных и федеральных аэропортов России получат имена деятелей, внёсших вклад в развитие страны.
Как отмечается, аэропорт Орёл (Южный) не работает уже несколько лет и не участвует в конкурсе.