Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова

Политика не смутило, что орловского аэроузла вообще нет в предложенном списке участников.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать аэропорт в Орле именем главы КПРФ Геннадия Зюганова, который родился в Орловской области. Об этом Жириновский сообщил в своём телеграм-канале.

— Нужно увековечить имена настоящих героев. Конечно, можно и другие имена дать. В Орле, например, назвать именем Геннадия Андреевича Зюганова, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР прокомментировал и поддержал конкурс "Великие имена России", по задумке которого 45 международных и федеральных аэропортов России получат имена деятелей, внёсших вклад в развитие страны.