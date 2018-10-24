Госдума приняла в первом чтении проект бюджета до 2021 года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. За документ проголосовало 370 депутатов, 65 выступили против.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020-м — 20,219 трлн рублей, а ещё через год — 20,978 трлн рублей. Что касается расходов, то запланированы такие суммы, как 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей.