Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян

По данным Минтруда, положительная тенденция связана с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами как в реальном, так и в номинальном выражении. Так считает глава Минтруда Максим Топилин. Как пояснил министр в рамках правительственного часа в Совфеде, на этот процесс оказали влияние повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов президента.

— По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11 процентов увеличилась заработная плата, — проинформировал Топилин.

Отметим, что буквально на днях на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин потребовал обеспечить более ощутимый рост заработных плат.