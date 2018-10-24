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Опубликовано 24 октября 2018, 13:41

Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

По данным Минтруда, положительная тенденция связана с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами как в реальном, так и в номинальном выражении. Так считает глава Минтруда Максим Топилин. Как пояснил министр в рамках правительственного часа в Совфеде, на этот процесс оказали влияние повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов президента.

— По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11 процентов увеличилась заработная плата, — проинформировал Топилин.

Отметим, что буквально на днях на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин потребовал обеспечить более ощутимый рост заработных плат.

А ранее Лайф публиковал рейтинг российских городов с самыми низкими и высокими заработными платами по стране.

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Марина Калегина
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