Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 15:06

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых киберспортивных организаций

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Lyncconf Games

Фото: © flickr.com/Lyncconf Games

Сразу девять киберспортивных организаций журнал оценил в сумму более ста миллионов долларов.

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых киберспортивных организацией. О системе подсчёта, а также источниках информации, в журнале не рассказали.

Лидером рейтинга оказалась организация Cloud9 с 310 миллионами долларов. Следом идут Team SoloMid (250 миллионов долларов) и Team Liquid (200 миллионов долларов). У Echo Fox, по информации Forbes, на счету 150 миллионов, у OpTic Gaming — 130 миллионов, Fnatic — 120 миллионов, GenG — 110 миллионов, G2 — 105 миллионов, а у Immortals — 100 миллионов долларов.

У киберспортсменов возникло много вопросов по поводу рейтинга, так как Forbes не только ошибался в владельцах организаций, но и брал данные о заработке за разные периоды. Кроме того, в рейтинг не вошла ни одна организация из СНГ или Китая.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar