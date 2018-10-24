Forbes опубликовал рейтинг самых богатых киберспортивных организаций

Сразу девять киберспортивных организаций журнал оценил в сумму более ста миллионов долларов.

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых киберспортивных организацией. О системе подсчёта, а также источниках информации, в журнале не рассказали.

Лидером рейтинга оказалась организация Cloud9 с 310 миллионами долларов. Следом идут Team SoloMid (250 миллионов долларов) и Team Liquid (200 миллионов долларов). У Echo Fox, по информации Forbes, на счету 150 миллионов, у OpTic Gaming — 130 миллионов, Fnatic — 120 миллионов, GenG — 110 миллионов, G2 — 105 миллионов, а у Immortals — 100 миллионов долларов.