Школьник получил двойку по физкультуре. Он не посмотрел фильм "Движение вверх"
Кадр из фильма “Движение вверх”/kinopoisk.ru
Директор учебного учреждения уже исправила оценку и пояснила, что педагог получил замечание.
Ученикам 5-го класса школы № 53 в городе Екатеринбурге на физкультуре задали посмотреть и проанализировать фильм "Движение вверх". Школьнику, который не выполнил домашнее задание, поставили двойку.
Об инциденте рассказал местный житель Роман Исхаков. Его сын учится в той же школе. По словам мужчины, у школьника, которому поставили двойку, нет мамы, семья живёт бедно — компьютера у них нет. Мальчик не мог сходить в гости и посмотреть фильм, а учитель заявил, что надо было найти выход из ситуации.
Директор школы № 53 в Екатеринбурге Марина Власова заявила, что школьник получил двойку по недоразумению. Она добавила, что пятиклассникам дали на выбор два задания: посмотреть фильм или подготовить доклад о баскетболистах. Однако школьник не сделал ни того, ни другого. Руководство школы отменило поставленную двойку.