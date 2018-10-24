Школьник получил двойку по физкультуре. Он не посмотрел фильм "Движение вверх"

Директор учебного учреждения уже исправила оценку и пояснила, что педагог получил замечание.

Ученикам 5-го класса школы № 53 в городе Екатеринбурге на физкультуре задали посмотреть и проанализировать фильм "Движение вверх". Школьнику, который не выполнил домашнее задание, поставили двойку.

Об инциденте рассказал местный житель Роман Исхаков. Его сын учится в той же школе. По словам мужчины, у школьника, которому поставили двойку, нет мамы, семья живёт бедно — компьютера у них нет. Мальчик не мог сходить в гости и посмотреть фильм, а учитель заявил, что надо было найти выход из ситуации.