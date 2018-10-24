Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 14:56

Школьник получил двойку по физкультуре. Он не посмотрел фильм "Движение вверх"

Кадр из фильма &ldquo;Движение вверх&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Движение вверх”/kinopoisk.ru

Директор учебного учреждения уже исправила оценку и пояснила, что педагог получил замечание.

Ученикам 5-го класса школы № 53 в городе Екатеринбурге на физкультуре задали посмотреть и проанализировать фильм "Движение вверх". Школьнику, который не выполнил домашнее задание, поставили двойку.

Об инциденте рассказал местный житель Роман Исхаков. Его сын учится в той же школе. По словам мужчины, у школьника, которому поставили двойку, нет мамы, семья живёт бедно — компьютера у них нет. Мальчик не мог сходить в гости и посмотреть фильм, а учитель заявил, что надо было найти выход из ситуации.

Директор школы № 53 в Екатеринбурге Марина Власова заявила, что школьник получил двойку по недоразумению. Она добавила, что пятиклассникам дали на выбор два задания: посмотреть фильм или подготовить доклад о баскетболистах. Однако школьник не сделал ни того, ни другого. Руководство школы отменило поставленную двойку.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Екатеринбург
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar