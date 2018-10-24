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Опубликовано 24 октября 2018, 15:57

Стало известно, когда пройдут распродажи в Steam

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Теперь геймеры знают, когда в ближайшее время разработчики будут вытягивать из кошельков деньги.

В Сети появились даты сразу трёх распродаж в Steam. Речь идёт об осенней, зимней и ближайшей хеллоуинской распродаже. Об этом сообщил PC Gamer.

Распродажа по случаю Хеллоуина пройдёт с 29 октября по 1 ноября. Осенняя распродажа начнётся 21 ноября и продлится до 27 ноября.

Что же касается самой крупной распродажи по случаю зимних праздников, то она начнётся 20 декабря 2018 года. Скидки на игры будут доступны до 3 января 2019 года.

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Сергей Сурепин
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