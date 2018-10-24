Стало известно, когда пройдут распродажи в Steam
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Теперь геймеры знают, когда в ближайшее время разработчики будут вытягивать из кошельков деньги.
В Сети появились даты сразу трёх распродаж в Steam. Речь идёт об осенней, зимней и ближайшей хеллоуинской распродаже. Об этом сообщил PC Gamer.
Распродажа по случаю Хеллоуина пройдёт с 29 октября по 1 ноября. Осенняя распродажа начнётся 21 ноября и продлится до 27 ноября.
Что же касается самой крупной распродажи по случаю зимних праздников, то она начнётся 20 декабря 2018 года. Скидки на игры будут доступны до 3 января 2019 года.