Стало известно, когда пройдут распродажи в Steam

Теперь геймеры знают, когда в ближайшее время разработчики будут вытягивать из кошельков деньги.

В Сети появились даты сразу трёх распродаж в Steam. Речь идёт об осенней, зимней и ближайшей хеллоуинской распродаже. Об этом сообщил PC Gamer.

Распродажа по случаю Хеллоуина пройдёт с 29 октября по 1 ноября. Осенняя распродажа начнётся 21 ноября и продлится до 27 ноября.