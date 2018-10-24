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Опубликовано 24 октября 2018, 16:26

Энтузиасты придумали христианскую версию Pokemon GO

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Игру, где надо коллекционировать христианских святых, запустили с одобрения Папы римского.

Христианский фонд Ramon Pane, занимающийся миссионерской деятельностью, выпустил игру по мотивам Pokemon GO. Однако вместо покемонов там присутствуют святые духи и тексты молитв, передаёт Daily Mail.

Игра называется Follow Jesus Christ Go! и очень похожа на оригинал по интерфейсу и геймплею. Здесь нет покемонов, зато пользователь может гулять по городу, параллельно встречая и коллекционируя иконки христианских святых и великомученников, например Моисея, девы Марии, матери Терезы и прочих. Также в игре есть бонусы — страницы с Евангелием и Священным писанием.

По задумке создателей, игра должна образовывать и направлять пользователей к религии. Сообщается, что Follow Jesus Christ Go! первым делом показали Папе римскому Франциску. По словам разработчиков, понтифику очень понравилась идея фонда и он дал добро на распространение игры.

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Андрей Ставицкий
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