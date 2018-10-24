Энтузиасты придумали христианскую версию Pokemon GO

Игра называется Follow Jesus Christ Go! и очень похожа на оригинал по интерфейсу и геймплею. Здесь нет покемонов, зато пользователь может гулять по городу, параллельно встречая и коллекционируя иконки христианских святых и великомученников, например Моисея, девы Марии, матери Терезы и прочих. Также в игре есть бонусы — страницы с Евангелием и Священным писанием.