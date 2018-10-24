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Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 20:24

Путин внёс в Госдуму проект о зарубежных вкладах чиновников

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона, который позволит Генпрокуратуре через Банк России получать специальные данные. Они, в свою очередь, дадут возможность находить зарубежные счета чиновников. Это следует из базы данных палаты.

Согласно нынешним законам, высокопоставленным чиновникам, депутатам и сенаторам запрещено иметь такие счета, а также обладать иностранными ценными бумагами. И в случае принятия законопроекта Генпрокуратура станет органом, который уполномочен проводить проверки в этой сфере.

У Банка России, где документ уже был рассмотрен, замечаний к проекту закона не было.

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Андрей Григорьев
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