Путин внёс в Госдуму проект о зарубежных вкладах чиновников

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона, который позволит Генпрокуратуре через Банк России получать специальные данные. Они, в свою очередь, дадут возможность находить зарубежные счета чиновников. Это следует из базы данных палаты.

Согласно нынешним законам, высокопоставленным чиновникам, депутатам и сенаторам запрещено иметь такие счета, а также обладать иностранными ценными бумагами. И в случае принятия законопроекта Генпрокуратура станет органом, который уполномочен проводить проверки в этой сфере.