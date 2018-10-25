В Голливуде снимут фильм о Джоне Ленноне и Йоко Оно
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Режиссёром ленты станет постановщик фильма "Далласский клуб покупателей" Жан-Марк Валле.
Студия Universal Picrures снимет ленту об истории отношений одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно. Об этом сообщает издание Deadline.
В настоящий момент ведутся переговоры для получения прав на создание фильма. Рабочее название ленты пока не раскрывается.
Кресло режиссёра займёт Жан-Марк Валле, автор "Далласского клуба покупателей" и сериала "Большая маленькая ложь". За сценарий отвечает Энтони Маккартен ("Богемская рапсодия"). У фильма пока нет даты выхода.