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Опубликовано 24 октября 2018, 21:51

В Голливуде снимут фильм о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Фото &copy; AP Photo

Фото © AP Photo

Режиссёром ленты станет постановщик фильма "Далласский клуб покупателей" Жан-Марк Валле.

Студия Universal Picrures снимет ленту об истории отношений одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно. Об этом сообщает издание Deadline.

В настоящий момент ведутся переговоры для получения прав на создание фильма. Рабочее название ленты пока не раскрывается.

Кресло режиссёра займёт Жан-Марк Валле, автор "Далласского клуба покупателей" и сериала "Большая маленькая ложь". За сценарий отвечает Энтони Маккартен ("Богемская рапсодия"). У фильма пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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