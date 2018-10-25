Каждый месяц Steam пользуется 90 миллионов человек
Этот показатель для сервиса на двадцать три миллиона пользователей больше, чем в 2017 году.
Фото: © flickr.com/Lyncconf Games
Компания Valve на конференции Melbourne Games Week сообщила, что количество ежемесячно активных пользователей сервиса Steam составляет 90 миллионов. Треть из них приходится на Китай.
Также стало известно, что в 2017 году этот показатель был в районе 67 миллионов пользователей. Ежедневное количество активных игроков выросло с 33 до 47 миллионов человек.
Больше всего людей играло в январе 2018 года — 18,5 миллиона геймеров. Этот показатель был зафиксирован на пике популярности PlayerUnknown's Battlegrounds. По информации Valve, геймеры покупают по 1,6 миллиона новых игр ежемесячно.