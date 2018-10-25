Каждый месяц Steam пользуется 90 миллионов человек

Компания Valve на конференции Melbourne Games Week сообщила, что количество ежемесячно активных пользователей сервиса Steam составляет 90 миллионов. Треть из них приходится на Китай.

Также стало известно, что в 2017 году этот показатель был в районе 67 миллионов пользователей. Ежедневное количество активных игроков выросло с 33 до 47 миллионов человек.