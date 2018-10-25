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Регион
Опубликовано 24 октября 2018, 21:51

Каждый месяц Steam пользуется 90 миллионов человек

Этот показатель для сервиса на двадцать три миллиона пользователей больше, чем в 2017 году.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Lyncconf Games

Фото: © flickr.com/Lyncconf Games

Компания Valve на конференции Melbourne Games Week сообщила, что количество ежемесячно активных пользователей сервиса Steam составляет 90 миллионов. Треть из них приходится на Китай.

Также стало известно, что в 2017 году этот показатель был в районе 67 миллионов пользователей. Ежедневное количество активных игроков выросло с 33 до 47 миллионов человек.

Больше всего людей играло в январе 2018 года — 18,5 миллиона геймеров. Этот показатель был зафиксирован на пике популярности PlayerUnknown's Battlegrounds. По информации Valve, геймеры покупают по 1,6 миллиона новых игр ежемесячно.

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Сергей Сурепин
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