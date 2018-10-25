В Fortnite начался Хеллоуин
Праздничное внутриигровое событие стало доступно геймерам после выхода обновления 6.20.
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Во время проведения события "Кошмары", которое приурочено к Хеллоуину, геймерам нужно будет воевать с чудовищами куба. Они полностью меняют расклад королевской битвы.
Как сообщили разработчики, для борьбы с врагами в игру пришлось добавить новое оружие. В частности, геймерам теперь доступны "шестизарядник" и арбалет "Истребитель нечисти". Помимо этого, в игре появился новый образ — экипировка Проклятого ковбоя.
В ивенте "Кошмары" есть специальные бесплатные испытания. За выполните каждой серии испытаний геймеры будут получать новый косметический предмет.