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Опубликовано 24 октября 2018, 21:54

В Fortnite начался Хеллоуин

Праздничное внутриигровое событие стало доступно геймерам после выхода обновления 6.20.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Во время проведения события "Кошмары", которое приурочено к Хеллоуину, геймерам нужно будет воевать с чудовищами куба. Они полностью меняют расклад королевской битвы.

Как сообщили разработчики, для борьбы с врагами в игру пришлось добавить новое оружие. В частности, геймерам теперь доступны "шестизарядник" и арбалет "Истребитель нечисти". Помимо этого, в игре появился новый образ — экипировка Проклятого ковбоя.

В ивенте "Кошмары" есть специальные бесплатные испытания. За выполните каждой серии испытаний геймеры будут получать новый косметический предмет.

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Сергей Сурепин
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