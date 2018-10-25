В Fortnite начался Хеллоуин

Во время проведения события "Кошмары", которое приурочено к Хеллоуину, геймерам нужно будет воевать с чудовищами куба. Они полностью меняют расклад королевской битвы.

Как сообщили разработчики, для борьбы с врагами в игру пришлось добавить новое оружие. В частности, геймерам теперь доступны "шестизарядник" и арбалет "Истребитель нечисти". Помимо этого, в игре появился новый образ — экипировка Проклятого ковбоя.