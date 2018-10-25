Жириновский предложил нерабочие праздничные дни переносить на отпуска
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Парламентарий объяснил инициативу тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела из-за таких перемен в календаре.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил не переносить нерабочие праздничные дни на будни, а вместо этого дополнять ими отпуска. Об этом депутат заявил во время выступления на заседании Госдумы.
— Давайте это правило отменим, давайте этот день относить к очередному отпуску и добавлять его туда, — сказал Жириновский.
По мнению Лидера ЛДПР, люди планируют отпуск, хотят отправиться на отдых с детьми, но из-за постоянных переносов им сложнее планировать свои поездки.
Ранее Жириновский предложил назвать заброшенный аэропорт в Орле в честь Зюганова.