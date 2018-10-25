Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2018, 12:10

В Госдуме заявили, что США похоронили Договор о РСМД

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Владимир Шаманов уверен: шансов на то, что данное соглашение будет реанимировано, нет.

США похоронили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в его нынешнем виде, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он добавил, что точка невозврата уже пройдена.

— В старом виде ДРСМД они похоронили, и шансов на то, что это будет реанимировано... Я считаю, что их нет. Точка невозврата пройдена, — сказал Шаманов.

Он также считает, что во время саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который пройдёт в Париже 11 ноября, вопрос о решении по ДРСМД будет закреплён юридически.

Как писал ранее Лайф, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, поскольку Москва якобы нарушает его.

BannerImage
Константин Агапов
  • Новости
  • Госдума
  • Владимир Шаманов
  • рсмд
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar