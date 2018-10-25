В Госдуме заявили, что США похоронили Договор о РСМД
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Владимир Шаманов уверен: шансов на то, что данное соглашение будет реанимировано, нет.
США похоронили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в его нынешнем виде, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он добавил, что точка невозврата уже пройдена.
— В старом виде ДРСМД они похоронили, и шансов на то, что это будет реанимировано... Я считаю, что их нет. Точка невозврата пройдена, — сказал Шаманов.
Он также считает, что во время саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, который пройдёт в Париже 11 ноября, вопрос о решении по ДРСМД будет закреплён юридически.
Как писал ранее Лайф, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о РСМД, поскольку Москва якобы нарушает его.