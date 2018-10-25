ГД приняла во II чтении законопроект, позволяющий не доказывать долги за ЖКХ

Наличие задолженности обязан будет проверять уполномоченный на предоставление помощи орган.

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который освобождает россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ. Документ был внесён в перечень подлежащих приоритетному рассмотрению в весеннюю сессию 2018 года.

Проектом предлагается освободить граждан РФ от обязанности предоставлять документы об отсутствии задолженностей по коммуналке для получения субсидий и компенсаций. Вместо этого наличие долгов за ЖКХ должен будет проверять уполномоченный на предоставление помощи орган.