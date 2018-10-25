Госдума разрешила мобильным операторам сообщать о долгах за связь по СМС

По данным авторов инициативы, из-за существующего сейчас запрета операторы не досчитались более миллиарда рублей.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому операторы смогут информировать своих абонентов через СМС и автоматические голосовые сообщения о размере задолженности за связь. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

— Ежемесячно в сегментах мобильного и фиксированного бизнеса у операторов связи образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности, — указано в пояснительной записке к проекту.