Госдума разрешила мобильным операторам сообщать о долгах за связь по СМС
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По данным авторов инициативы, из-за существующего сейчас запрета операторы не досчитались более миллиарда рублей.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому операторы смогут информировать своих абонентов через СМС и автоматические голосовые сообщения о размере задолженности за связь. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
— Ежемесячно в сегментах мобильного и фиксированного бизнеса у операторов связи образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности, — указано в пояснительной записке к проекту.
При этом, как отметили авторы закона, на досудебной стадии удаётся вернуть от 30% до 80% долга. Благодаря SMS-информированию ретейлеры возвращают около 23 миллиардов рублей проблемной задолженности каждый год. При этом из-за запрета указывать в SMS-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях размер долга абонента операторы не досчитались более миллиарда рублей.