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Опубликовано 25 октября 2018, 13:00

Госдума разрешила мобильным операторам сообщать о долгах за связь по СМС

Фото &copy; Flickr/Ivan Rigamonti

Фото © Flickr/Ivan Rigamonti

По данным авторов инициативы, из-за существующего сейчас запрета операторы не досчитались более миллиарда рублей.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому операторы смогут информировать своих абонентов через СМС и автоматические голосовые сообщения о размере задолженности за связь. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

— Ежемесячно в сегментах мобильного и фиксированного бизнеса у операторов связи образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности, — указано в пояснительной записке к проекту.

При этом, как отметили авторы закона, на досудебной стадии удаётся вернуть от 30% до 80% долга. Благодаря SMS-информированию ретейлеры возвращают около 23 миллиардов рублей проблемной задолженности каждый год. При этом из-за запрета указывать в SMS-сообщениях и автоматических голосовых сообщениях размер долга абонента операторы не досчитались более миллиарда рублей.

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Алёна Темирчиева
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