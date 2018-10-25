Госдума утвердила право парламентариев на отказ от пенсионных надбавок

Сейчас эти надбавки составляют от 55 до 75% от пенсии, а она может достигать 63,5 тысячи в месяц.

Госдума сегодня в окончательном чтении приняла законопроект, который позволит депутатам и сенаторам отказываться от особых надбавок к пенсиям. Этот документ вносит поправки в закон о парламентском статусе.

В проекте говорится, что "гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от неё, подав заявление на имя руководителя федерального органа исполнительной власти". При этом если депутат или сенатор отказался от надбавок, то повторно они начисляться уже не могут.

Главный инициатор законопроекта — вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. При обсуждении пенсионных реформ он рекомендовал коллегам "начинать с самих себя".