Госдума приняла закон об уголовном наказании за "резиновые офисы"

Теперь за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан грозит лишение свободы на срок до трёх лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) России, направленные на борьбу с подставной регистрацией мигрантов не только в жилом, но и в нежилом помещении.

Согласно новым нормам, нарушителям за фиктивную постановку на учёт иностранцев в "резиновых офисах" грозит лишение свободы на срок до трёх лет, штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и обязательные работы на срок до трёх лет. Кроме того, обвиняемый будет лишён права занимать определённые должности на тот же срок.