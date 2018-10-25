Госдума приняла закон об уголовном наказании за "резиновые офисы"
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Теперь за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан грозит лишение свободы на срок до трёх лет и штраф до 500 тысяч рублей.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) России, направленные на борьбу с подставной регистрацией мигрантов не только в жилом, но и в нежилом помещении.
Согласно новым нормам, нарушителям за фиктивную постановку на учёт иностранцев в "резиновых офисах" грозит лишение свободы на срок до трёх лет, штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и обязательные работы на срок до трёх лет. Кроме того, обвиняемый будет лишён права занимать определённые должности на тот же срок.
По словам одного из авторов инициативы вице-спикера ГД Ирины Яровой, Россия становится "одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы". Как отметила парламентарий, ежегодно в государство приезжает около 12 миллионов мигрантов, а ужесточение законодательства позволит "защитить россиян и иностранцев, которые приезжают в страну с благими целями".