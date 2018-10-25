Рэпер Дрейк и менеджер Канье Уэста "ушли" в киберспорт

Общий объём инвестиций — более 25 миллионов долларов. Сколько именно вложили звёзды — неизвестно.

Дрейка и Брауна привлёк сам бренд 100 Thieves. С 2016 года клуб выпустил 4 линии одежды, которые быстро раскупили поклонники. Команда 100 Thieves по League of Legends разделила 9–12 места на чемпионате мира в Корее.