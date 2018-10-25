Рэпер Дрейк и менеджер Канье Уэста "ушли" в киберспорт
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Теперь они совладельцы киберспортивной организации 100 Thieves. Артисты купили акции компании.
Канадский рэпер Дрейк и менеджер Канье Уэста Скутер Браун купили акции киберспортивной организации 100 Thieves. Таким образом, они стали совладельцами компании.
Общий объём инвестиций — более 25 миллионов долларов. Сколько именно вложили звёзды — неизвестно.
Дрейка и Брауна привлёк сам бренд 100 Thieves. С 2016 года клуб выпустил 4 линии одежды, которые быстро раскупили поклонники. Команда 100 Thieves по League of Legends разделила 9–12 места на чемпионате мира в Корее.