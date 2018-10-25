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Опубликовано 25 октября 2018, 13:58

Disney снимет "интерактивный" ситком с актёрами-импровизаторами

Фото &copy; AP Photo/Richard Drew

Фото © AP Photo/Richard Drew

Канал решил сделать так, чтобы развитие событий зависело непосредственно от зрителей в студии.

Канал Disney заказал производство первого сезона шоу Just Roll With It. Сериал будет семейной комедией с элементами импровизации. Об этом сообщает Variety.

Снимать ситком будут в студии с аудиторией. Зрители будут решать, в каком направлении будет развиваться сюжет. По звуковому сигналу через определённые промежутки времени актёры будут уходить за кулисы.

Во время перерыва зрители смогут выбрать несколько вариантов того, что будет происходить в следующей сцене. Сюжет сериала посвящён семье Беннетт-Блатт — радиодиджею Байрону и бывшей военной Рэйчел, а также их двум детям. История взаимоотношений между родственниками будет объединять сцены, разыгранные без сценария.

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Сергей Сурепин
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