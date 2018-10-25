Disney снимет "интерактивный" ситком с актёрами-импровизаторами

Канал решил сделать так, чтобы развитие событий зависело непосредственно от зрителей в студии.

Канал Disney заказал производство первого сезона шоу Just Roll With It. Сериал будет семейной комедией с элементами импровизации. Об этом сообщает Variety.

Снимать ситком будут в студии с аудиторией. Зрители будут решать, в каком направлении будет развиваться сюжет. По звуковому сигналу через определённые промежутки времени актёры будут уходить за кулисы.