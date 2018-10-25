Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2018, 16:43

Учёные назвали страну с самым чистым воздухом

Теперь среди идеальных стран для проживания есть явный и официально признанный лидер.

Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что заключение президента Трампа о том, что "в Америке самый чистый воздух в мире", является ошибочным. Представители ведомства считают, что Дональд Трамп ошибся и для своего твита использовал данные о содержании тяжёлых частиц в воздухе.

Исследователи отмечают, что воздух в США не может быть чистым, если на карте страна обозначена белым цветом. Экологи отметили, что этим же цветом на карте мира отмечены Россия и другие страны. Отвечая на вопросы пользователей, учёные заметили, что страна с самым чистым воздухом в мире — Новая Зеландия. Вывод крупных производств за пределы городов и жёсткое соблюдение экологических норм позволили Правительству Новой Зеландии решить несколько проблем, связанных с экологией и чистотой территории одновременно.

При этом звание страны с самыми экологически чистыми и пригодными для жизни крупными городами удерживает Швеция — скандинавы, по мнению учёных, дальше остальных продвинулись в утилизации мусора, фильтрации сточных вод и во многих других вопросах.

BannerImage
Сергей Андреев
  • Новости
  • Новая Зеландия
  • Швеция
  • США
  • климат
  • Экология
  • Здоровье
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar