Учёные назвали страну с самым чистым воздухом

Теперь среди идеальных стран для проживания есть явный и официально признанный лидер.

Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что заключение президента Трампа о том, что "в Америке самый чистый воздух в мире", является ошибочным. Представители ведомства считают, что Дональд Трамп ошибся и для своего твита использовал данные о содержании тяжёлых частиц в воздухе.

“America: the Cleanest Air in the World - BY FAR!” pic.twitter.com/rMtxHSnof4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2018 г.

Исследователи отмечают, что воздух в США не может быть чистым, если на карте страна обозначена белым цветом. Экологи отметили, что этим же цветом на карте мира отмечены Россия и другие страны. Отвечая на вопросы пользователей, учёные заметили, что страна с самым чистым воздухом в мире — Новая Зеландия. Вывод крупных производств за пределы городов и жёсткое соблюдение экологических норм позволили Правительству Новой Зеландии решить несколько проблем, связанных с экологией и чистотой территории одновременно.