Учёные назвали страну с самым чистым воздухом
Теперь среди идеальных стран для проживания есть явный и официально признанный лидер.
Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что заключение президента Трампа о том, что "в Америке самый чистый воздух в мире", является ошибочным. Представители ведомства считают, что Дональд Трамп ошибся и для своего твита использовал данные о содержании тяжёлых частиц в воздухе.
“America: the Cleanest Air in the World - BY FAR!” pic.twitter.com/rMtxHSnof4— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 октября 2018 г.
Исследователи отмечают, что воздух в США не может быть чистым, если на карте страна обозначена белым цветом. Экологи отметили, что этим же цветом на карте мира отмечены Россия и другие страны. Отвечая на вопросы пользователей, учёные заметили, что страна с самым чистым воздухом в мире — Новая Зеландия. Вывод крупных производств за пределы городов и жёсткое соблюдение экологических норм позволили Правительству Новой Зеландии решить несколько проблем, связанных с экологией и чистотой территории одновременно.
При этом звание страны с самыми экологически чистыми и пригодными для жизни крупными городами удерживает Швеция — скандинавы, по мнению учёных, дальше остальных продвинулись в утилизации мусора, фильтрации сточных вод и во многих других вопросах.