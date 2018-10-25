Названа дата начала съёмок сериала по Halo

До этого сообщалось о том, что канал Showtime заказал сезон шоу из десяти эпизодов.

Основные съёмки экранизации серии Halo стартуют в июне 2019 года. Съёмки начинаются в Будапеште (Венгрия). Съёмочная группа отправится к природным достопримечательностям вроде национального парка Дунай-Ипой.

Главным героем шоу будет Мастер Чиф (главный герой игры). Акцент авторы шоу сделают на драме внутри его команды. Продюсерами Halo назначены Кайл Киллен (один из создателей шоу "Пробуждение") и Руперт Уайатт (режиссёр "Восстания планеты обезьян"). Производством занимается студия Стивена Спилберга Amblin.