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Опубликовано 25 октября 2018, 13:47

Названа дата начала съёмок сериала по Halo

Фото: &copy; Halo

Фото: © Halo

До этого сообщалось о том, что канал Showtime заказал сезон шоу из десяти эпизодов.

Основные съёмки экранизации серии Halo стартуют в июне 2019 года. Съёмки начинаются в Будапеште (Венгрия). Съёмочная группа отправится к природным достопримечательностям вроде национального парка Дунай-Ипой.

Главным героем шоу будет Мастер Чиф (главный герой игры). Акцент авторы шоу сделают на драме внутри его команды. Продюсерами Halo назначены Кайл Киллен (один из создателей шоу "Пробуждение") и Руперт Уайатт (режиссёр "Восстания планеты обезьян"). Производством занимается студия Стивена Спилберга Amblin.

Сериал планируют выпустить в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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