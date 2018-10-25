Нигерийцы в Москве попытались продать землячку за 2 миллиона рублей
Фото: Flickr/Derek Goulet
Известно, что девушку незаконно перевезли через границу и насильно удерживали в неволе.
В Москве правоохранители задержали двух граждан Нигерии — мужчину и женщину. По сообщениям Интерфакса, пара хотела продать в рабство свою соотечественницу, которую насильно и незаконно провезли на территорию России. За рабыню хотели получить два миллиона рублей наличными.
Злоумышленников задержали в кафе в районе Болотной в момент передачи денег. А сама операция проходила под полным контролем оперативников.
В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о торговле людьми с перемещением через государственную границу. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.