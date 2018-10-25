Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2018, 14:35

Игру тетрис признали средством для лечения депрессии

Теперь осталось провести клинические исследования, и можно отказываться от таблеток.

Учёные из Университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, что 30–40 минут игры в тетрис оказывают на мозг человека и на организм в целом такой же эффект, как антидепрессанты, пишет журнал PsycNET. Исследователи установили, что игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году, способна на время "отключать" сознание человека от внешнего мира.

Исследования на студентах показали, что короткие сеансы игры в тетрис помогают снизить уровень тревоги и раздражённости и стабилизировать эмоциональный фон, одновременно притупляя ощущения в стрессовых ситуациях. Теперь исследователи пытаются понять, можно ли использовать тетрис для лечения клинической депрессии и других расстройств психики.

BannerImage
Сергей Андреев
  • Новости
  • Игры
  • Здоровье
  • Наука и технологии
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar