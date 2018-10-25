Игру тетрис признали средством для лечения депрессии
Теперь осталось провести клинические исследования, и можно отказываться от таблеток.
Учёные из Университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, что 30–40 минут игры в тетрис оказывают на мозг человека и на организм в целом такой же эффект, как антидепрессанты, пишет журнал PsycNET. Исследователи установили, что игра, созданная советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году, способна на время "отключать" сознание человека от внешнего мира.
Исследования на студентах показали, что короткие сеансы игры в тетрис помогают снизить уровень тревоги и раздражённости и стабилизировать эмоциональный фон, одновременно притупляя ощущения в стрессовых ситуациях. Теперь исследователи пытаются понять, можно ли использовать тетрис для лечения клинической депрессии и других расстройств психики.