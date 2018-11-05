Подвиг женщины-водолаза. Как Нина Соколова спасала блокадный Ленинград

Оглавление Слишком экстремальная Война Телефонная линия Бензопровод на дне ***

Хрупкая, почти невесомая девушка, которая внимательно смотрит с фото. Меньше всего Нина Соколова ассоциируется с настоящей советской героиней. А ведь благодаря ей были спасены тысячи жизней в блокадном Ленинграде.

Слишком экстремальная

Коллаж © L!FE. Фото © VK/Инженер-Полковник Нина Соколова

Нина Соколова родилась в Череповце в 1912 году — она была старшей дочерью в многодетной семье. В 19 лет девушка уехала в Ленинград и там поступила в институт водного транспорта на инженера-гидротехника. Для девушки эта профессия была крайне необычна и сложна, но с детства приученную к тяжёлым условиям Нину трудностями было точно не запугать.

В 1936 году 24-летняя Соколова стала работать в Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Эта организация занималась подъёмом затонувших судов, прокладкой трубопроводов, спасательными работами — вплоть до подводной археологии.

Женщин среди водолазов, работающих на большой глубине, до сих пор не было, профессия считалась слишком экстремальной для прекрасного пола. Соколовой пришлось добиваться особого разрешения "всесоюзного старосты" Калинина на допуск к работам на десятиметровой глубине. Соколова не просто отрабатывала требуемую программу — даже работая на административных должностях, она сама спускалась под воду.

Война

Коллаж © L!FE. Фото © VK/Инженер-Полковник Нина Соколова

В 1939 году Нина Васильевна впервые попала на войну. Во время Финской кампании Соколова руководила строительством десантного причала на Баренцевом море. Однажды она провалилась под лёд в зимнем снаряжении. Женщина тогда смогла выбраться только чудом.

Великую Отечественную Соколова встретила в Ленинграде. Она служила главным инженером 27-го отряда ЭПРОН. Её сослуживцы восстанавливали подводные коммуникации, поднимали продовольствие с затонувших судов на Ладожском озере.

Соколову и её сослуживцев включили в аварийно-спасательную службу Балтийского флота в 1941 году. Шторма и немецкие бомбы отправили на дно множество судов, поэтому водолазам приходилось работать практически без передышки. Водолазы Соколовой работали в тяжелейших условиях: у них, можно сказать, не было времени отдышаться. Осенняя Ладога известна своими штормами.

Постоянный холод, скудный паёк, временами падавший до 300 грамм хлеба, вероятность погибнуть в каждом выходе. Многих водолазов, в том числе Соколову, контузило близкими взрывами прямо в воде.

Приходилось всё время соблюдать строжайшую маскировку: немецкие позиции располагались на берегу озера, с воздуха местность отлично просматривалась, и замешкавшиеся водолазы рисковали попасть прямо под вражеский огонь. Несмотря ни на что, за время войны на поверхность подняли более четырёх тысяч мешков с зерном, которое направляли в блокированный город.

Телефонная линия

Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Борис Кудояров

Наземные линии связи между Ленинградом и большой землёй не работали. Поэтому осенью 1941 года водолазы начали тянуть телефонную линию по дну озера для связи, в первую очередь с Москвой.

Первые три попытки протянуть кабель были неудачными. Линии рвались, проработав по несколько дней. В конце концов ленинградские власти на складе в Кронштадте обнаружили особо прочный бронированный кабель необходимого типа.

Его срочно доставили на берег. В течение десяти дней водолазы ЭПРОНа работали на дне, и к 30 октября проводная связь между Ленинградом и остальным СССР была установлена. Эта магистраль продержалась всю блокаду и обеспечивала бесперебойную связь.

Бензопровод на дне

Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Александр Бродский// VK/Инженер-Полковник Нина Соколова

Соколова рассудила, что по дну можно протянуть не только кабель, но и бензопровод. Дело в том, что главной бедой Дороги жизни была её низкая пропускная способность. Наливники с горючим отнимали место на трассе у грузовиков с хлебом и боеприпасами. Прокачка топлива через трубопровод позволяла высвободить дорогу для других грузов.

Эту идею Соколова предложила Ивану Зубкову, одному из ключевых архитекторов Дороги жизни. Тот отправился с планом Соколовой прямиком в Государственный комитет обороны.

Весной 1942 года в Ленинграде создали оперативную группу из водолазов и нефтяников. Сама Соколова вела разведку дна на месте будущего трубопровода. Работы начались на ленинградской стороне у Осиновецкого маяка, где лес плотно подступал к воде и давал укрытие от самолётов. Соколова постоянно спускалась под воду. Делать всё старались в тёмное время суток — даже одиночный бомбардировщик моментально сорвал бы всё предприятие, а укрыть предстояло сотни людей, суда, сами трубы и всё оборудование.

Готовые секции труб предварительно испытывали, прогоняя керосин под утроенным рабочим давлением. В первый же день укладки, 26 мая, шторм сорвал участок только что смонтированной трубы. Однако неимоверными усилиями Ладожский трубопровод протянули всего за 43 дня, вместе с насосными станциями и резервуарами для приёма. Глубина закладки труб доходила до 35 метров. За время осады через него в город прокачали более 40 тысяч тонн горючего. Много это или мало? Блокадный паёк составлял в среднем полкило хлеба, и каждая тонна горючего, прокачанного по дну, означала, что соответствующее количество хлеба доставят в город баржами.

Коллаж © L!FE. Фото © VK/Инженер-Полковник Нина Соколова

По трубопроводу в Ленинград гнали по очереди разные виды топлива — от солярки до нафты. Меры маскировки соблюдали блестяще: немцы ничего не знали о существовании этой артерии.

Следующим заданием Соколовой была прокладка по дну ЛЭП до Волховской ГЭС той же осенью. В эту навигацию её серьёзно ранило при обстреле. Вскоре блокада была прорвана, и в Ленинград пошли поезда, а в 1944 году осаду удалось полностью снять, но теперь перед водолазами стояли новые задачи. Акватории вокруг Ленинграда были завалены обломками мостов, сооружений, техники, усеяны минами. Нина Соколова принимала участие в приведении города и его окрестностей в порядок.

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В общей сложности она провела под водой 644 часа — почти месяц. Соколову звали легендой ЭПРОНа. У женщины два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени и "Знак Почёта".