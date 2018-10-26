Снуп Догг выложил мем на русском языке, и теперь его ждут с туром по Поволжью
Оказалось, что Снуп Догг активно следит за новостями, по крайней мере за теми, которые касаются его любимой темы. Так, совсем недавно в Канаде легализовали марихуану и всего за несколько дней в стране закончились её запасы. Казалось бы, новость сама по себе комична, но музыкант решил добавить огня.
Причём выбрал он весьма необычный способ, чтобы развеселить своих подписчиков в "Инстаграме". Музыкант опубликовал мем на русском языке, где сам Снуп Догг в главной роли переживает из-за дефицита марихуаны.
Фото: Instagram.com/snoopdogg
Российские пользователи настолько обрадовались такому широкому жесту, что буквально захватили страничку рэпера в "Инстаграме". Под фотографией появились десятки тысяч комментариев, в которых россияне всячески подшучивали над кумиром. Некоторые, например, предложили Снуп Доггу организовать гастрольный тур по Поволжью, другие решили, что он заслужил российский паспорт.
Снуп, мы ждём тебя на родине
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу!
Я знал, что в тебе течёт русская кровь
Снупу надо российский паспорт оформить)
Здравствуйте, многоуважаемый Снуп Догг! Мы все с нетерпением ждём ваш следующий тур по Поволжью!
Ничего удивительного, у Снупа прадед из Смоленска)