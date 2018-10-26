Снуп Догг выложил мем на русском языке, и теперь его ждут с туром по Поволжью

Оказалось, что Снуп Догг активно следит за новостями, по крайней мере за теми, которые касаются его любимой темы. Так, совсем недавно в Канаде легализовали марихуану и всего за несколько дней в стране закончились её запасы. Казалось бы, новость сама по себе комична, но музыкант решил добавить огня.