При наводнении в Иордании погибли школьники, приехавшие к морю на экскурсию

Всего погибло 18 человек — дети отправились вместе с учителями на экскурсию, когда их настигло внезапное бедствие.

Сильные ливни привели к самому разрушительному за много лет бедствию в Иордании, пишет Reuters. Спасатели и медики сообщили агентству, что погибло по меньшей мере 18 человек, в основном это ученики и учителя, которые пришли на экскурсию к побережью Мёртвого моря. По данным издания, многим жертвам меньше 14 лет.

По словам очевидцев, когда детей и педагогов настиг мощный поток, они бросились к своему автобусу, но его двери были закрыты.

По словам премьер-министра Иордании Омара Раззаза, организаторы школьной экскурсии нарушили правила, запрещающие поездки к Мёртвому морю в плохую погоду. Он пообещал, что после расследования все виновные в этом будут наказаны.