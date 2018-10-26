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Регион
Опубликовано 26 октября 2018, 02:07

При наводнении в Иордании погибли школьники, приехавшие к морю на экскурсию

Фото &copy; Twitter/David de Zabedrosky

Фото © Twitter/David de Zabedrosky

Всего погибло 18 человек — дети отправились вместе с учителями на экскурсию, когда их настигло внезапное бедствие.

Сильные ливни привели к самому разрушительному за много лет бедствию в Иордании, пишет Reuters. Спасатели и медики сообщили агентству, что погибло по меньшей мере 18 человек, в основном это ученики и учителя, которые пришли на экскурсию к побережью Мёртвого моря. По данным издания, многим жертвам меньше 14 лет.

По словам очевидцев, когда детей и педагогов настиг мощный поток, они бросились к своему автобусу, но его двери были закрыты.

По словам премьер-министра Иордании Омара Раззаза, организаторы школьной экскурсии нарушили правила, запрещающие поездки к Мёртвому морю в плохую погоду. Он пообещал, что после расследования все виновные в этом будут наказаны.

Спасателям и военным общими усилиями удалось эвакуировать 34 человека. Операцию проводили с помощью полицейских вертолётов. Спасательные отряды также пытаются найти пропавших без вести иностранных туристов, которых, по их данным, унесло потоками воды.

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Александр Бочаров
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