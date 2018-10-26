Шведские моряки уверены, что видели неизвестную подлодку недалеко от Стокгольма
Фото: © flickr.com/Magnus Johansson
В Швеции трое инструкторов парусного спорта рассказали, что летом этого года в прибрежных водах недалеко от Стокгольма наблюдали объект, похожий на подводную лодку, пишет газета Dagens nyheter.
Случай произошёл в первой половине дня 28 июня, но подробности стали известны лишь недавно, когда на историю обратил внимание военнослужащий, лично знакомый с одним из инструкторов.
— Я увидел, как в воде начали образовываться пузыри. Было похоже на то, когда кипятишь воду, очень много пузырей, — приводит цитату одного из инструкторов РИА "Новости".
Неопознанный морской объект чёрного или тёмно-серого цвета двигался в воде в 600 метрах от пристани, где находились тренеры по парусному спорту и дети из спортивной секции. В Минобороны Швеции подтвердили, что обладают информацией о произошедшем, но отказались раскрывать подробности — было ли проведено какое-либо расследование по данному случаю.