Шведские моряки уверены, что видели неизвестную подлодку недалеко от Стокгольма

В Швеции трое инструкторов парусного спорта рассказали, что летом этого года в прибрежных водах недалеко от Стокгольма наблюдали объект, похожий на подводную лодку, пишет газета Dagens nyheter.

Случай произошёл в первой половине дня 28 июня, но подробности стали известны лишь недавно, когда на историю обратил внимание военнослужащий, лично знакомый с одним из инструкторов.

— Я увидел, как в воде начали образовываться пузыри. Было похоже на то, когда кипятишь воду, очень много пузырей, — приводит цитату одного из инструкторов РИА "Новости".