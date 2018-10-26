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Опубликовано 26 октября 2018, 07:37

В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию

Фото: &copy; Pokemon GO

Фото: © Pokemon GO

Теперь пользователям не обязательно постоянно держать смартфон в руках во время игры, тем самым разряжая батарею девайса.

В игре Pokemon GO появилась функция отслеживания передвижений игрока в фоне. Иными словам, он может оставаться в игре, не пользуясь смартфоном, передаёт The Next Web.

Благодаря новой функции поменяется механика игры. Если до этого пользователь должен был постоянно держать смартфон с открытым приложением в руках, то теперь может свернуть игру или вообще положить девайс в карман. Pokemon GO будет фиксировать его передвижения и заносить в актив.

Функция будет интегрирована с платформами Apple Health (iOS) и Google Fit (на Android), которые фиксируют передвижения пользователя. Геймер будет получать бонусы в игре за пройденное расстояние, как и раньше. Нововведение появится в ближайшее время.

Пик популярности игры про покемонов пришёлся в 2016 году, однако приложение оставило след в поп-культуре. Например, недавно вышла похожая на Pokemon GO игра, в которой нужно не ловить виртуальных монстров, а собирать христианских святых и великомучеников.

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Андрей Ставицкий
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