В Pokemon GO добавили самую ожидаемую функцию

Теперь пользователям не обязательно постоянно держать смартфон в руках во время игры, тем самым разряжая батарею девайса.

В игре Pokemon GO появилась функция отслеживания передвижений игрока в фоне. Иными словам, он может оставаться в игре, не пользуясь смартфоном, передаёт The Next Web.

Благодаря новой функции поменяется механика игры. Если до этого пользователь должен был постоянно держать смартфон с открытым приложением в руках, то теперь может свернуть игру или вообще положить девайс в карман. Pokemon GO будет фиксировать его передвижения и заносить в актив.

Функция будет интегрирована с платформами Apple Health (iOS) и Google Fit (на Android), которые фиксируют передвижения пользователя. Геймер будет получать бонусы в игре за пройденное расстояние, как и раньше. Нововведение появится в ближайшее время.