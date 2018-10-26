Одна таблетка. В США создали быстрое лекарство от гриппа
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Теперь вылечиться от сезонного вируса можно гораздо проще, дешевле и, что самое главное, значительно быстрее.
Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый, особо эффективный противовирусный препарат. Лекарство под названием "Ксофлюза" имеет иной механизм действия, нежели распространённые препараты на основе осельтамивира. В отличие от курсового лечения в случае с новым препаратом достаточно принять всего одну таблетку и выздоровление не заставит себя долго ждать.
Правда, чуда в этот раз не случилось. Лекарство не способно провести комплексную противовирусную терапию и может лишь сократить общее время лечения примерно на 33–35 часов. Однако новый препарат обладает более высокой активностью по сравнению с другими лекарствами для противовирусной терапии: он значительно быстрее блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться, и способствует "перезагрузке" и мобилизации иммунной системы для борьбы с гриппом.