Теперь вылечиться от сезонного вируса можно гораздо проще, дешевле и, что самое главное, значительно быстрее.

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый, особо эффективный противовирусный препарат. Лекарство под названием "Ксофлюза" имеет иной механизм действия, нежели распространённые препараты на основе осельтамивира. В отличие от курсового лечения в случае с новым препаратом достаточно принять всего одну таблетку и выздоровление не заставит себя долго ждать.