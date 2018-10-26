Майкл Джордан инвестировал в киберспорт

Бывший игрок "Чикаго Буллз" и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан приобрёл акции материнской компании Team Liquid — aXiomatic. Вместе с баскетболистом в фирму вложились управляющий партнёр "Шарлотт Хорнетс" Кертис Полк и сооснователь одного из крупнейших инвестфондов Carlyle Group Дэвид Рубенштейн.

Общая сумма инвестиций — 26 миллионов долларов. В мае 2018 года aXiomatic привлекла 25 миллионов долларов инвестиций. Что же касается команды, то в 2017 году она стала победителем The International — чемпионата мира по Dota 2.