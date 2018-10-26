На Nintendo Switch выйдут классические игры SEGA

В сентябре разработчики проводили опрос, какие ретро-игры геймеры хотят увидеть на новой консоли.

Руководитель студии M2 (Sega Ages) Наоки Хори рассказал, что компания близка к тому, чтобы создать работающие версии игр Dreamcast для Nintendo Switch. Все эти игры ранее выпускала компания SEGA.

Хори заявил, что студия пока не решила, каким именно методом будет портировать игры на Switch. По его словам, процесс переноса игр отличается в зависимости от метода: это может быть эмулятор, либо же разработчикам приходится брать исходный код и делать ремейк.