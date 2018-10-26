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Регион
Опубликовано 26 октября 2018, 15:23

Топилин пояснил своё заявление о беспрецедентном росте зарплат в России

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам министра, хорошие новости нужно оценивать позитивно и из-за них не должно возникать дополнительных вопросов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал собственное заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

— Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы, — сказал Топилин.

По словам чиновника, в этом вопросе "каждый меряет по себе", так как у кого-то доход увеличивается больше, у кого-то меньше. Он добавил, что сам ничего не придумывает и опирается на те данные, что предоставляет Росстат.

Напомним, Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян как в реальном, так и в номинальном выражении.

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Константин Агапов
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