Топилин пояснил своё заявление о беспрецедентном росте зарплат в России

По словам министра, хорошие новости нужно оценивать позитивно и из-за них не должно возникать дополнительных вопросов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал собственное заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

— Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы, — сказал Топилин.

По словам чиновника, в этом вопросе "каждый меряет по себе", так как у кого-то доход увеличивается больше, у кого-то меньше. Он добавил, что сам ничего не придумывает и опирается на те данные, что предоставляет Росстат.