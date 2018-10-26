Режиссёр "Горько" назвал "Игру престолов" пустой историей

По мнению режиссёра, жанр изменил другой проект — "Клан Сопрано". Крыжовников объяснил популярность "Игры престолов" по всему миру вопросом вкуса: "Один любит арбуз, а другой — свиной хрящик".

Напомним, "Игра престолов" — один из самых популярных и крупнобюджетных сериалов последних лет. Премьера финального сезона запланирована на 2019 год. Ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов".