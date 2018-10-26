Режиссёр "Горько" назвал "Игру престолов" пустой историей
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По словам российского постановщика, на карликов можно посмотреть и на телеканале НТВ.
Режиссёр фильмов "Самый лучший день" и "Горько" Жора Крыжовников рассказал, что считает сериал "Игра престолов" театральной постановкой в красивых декорациях. Режиссёр назвал сериал пустой историей без содержания.
По мнению режиссёра, жанр изменил другой проект — "Клан Сопрано". Крыжовников объяснил популярность "Игры престолов" по всему миру вопросом вкуса: "Один любит арбуз, а другой — свиной хрящик".
Напомним, "Игра престолов" — один из самых популярных и крупнобюджетных сериалов последних лет. Премьера финального сезона запланирована на 2019 год. Ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов".