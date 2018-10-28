"Из-за редкой болезни я ругаюсь через слово... но для стримов — самое то!"

Синдром Туретта — генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, одним из проявлений которого являются вокальные тики. Проще говоря, люди, страдающие этим заболеванием, не могут контролировать собственную речь и произносят слова — чаще всего бранные — против своей воли.

Скриншот: L!FE

Люди, страдающие синдромом Туретта, часто переживают из-за своей особенности и стесняются общаться с незнакомцами. Анита же решила бороться со стеснением радикально и начала стримить компьютерную игру Overwatch. И её канал быстро стал популярным, ведь нечасто встретишь милую девушку, которая непроизвольно произносит отборные ругательства.

Я играю в Forest, играю в Bioshock, играю со своим членом, во вторник, ***, и Иисус, ***, сука, лазанья, лазанья, сука Анита

Скриншот: L!FE

Из-за своего расстройства Анита нередко попадает в нелепые и неловкие ситуации. Впрочем, сама девушка относится к ним с юмором.

Я открываю входную дверь доставщику Tesco и говорю: "Привет, я могу потрахаться с твоими друзьями?" Он даже не моргнул, он просто сказал: "Я не привёл друзей, но вот ваша покупка". Легендарно Анита