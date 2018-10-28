"Из-за редкой болезни я ругаюсь через слово... но для стримов — самое то!"
Многие стримеры не отличаются чистотой речи, но Анита, которая ведёт собственный канал на Twitch, превосходит всех. Всё дело в том, что девушка страдает синдромом Туретта, который заставляет её постоянно ругаться против собственной воли.
Синдром Туретта — генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, одним из проявлений которого являются вокальные тики. Проще говоря, люди, страдающие этим заболеванием, не могут контролировать собственную речь и произносят слова — чаще всего бранные — против своей воли.
Скриншот: L!FE
Люди, страдающие синдромом Туретта, часто переживают из-за своей особенности и стесняются общаться с незнакомцами. Анита же решила бороться со стеснением радикально и начала стримить компьютерную игру Overwatch. И её канал быстро стал популярным, ведь нечасто встретишь милую девушку, которая непроизвольно произносит отборные ругательства.
Я играю в Forest, играю в Bioshock, играю со своим членом, во вторник, ***, и Иисус, ***, сука, лазанья, лазанья, сука
Скриншот: L!FE
Из-за своего расстройства Анита нередко попадает в нелепые и неловкие ситуации. Впрочем, сама девушка относится к ним с юмором.
Я открываю входную дверь доставщику Tesco и говорю: "Привет, я могу потрахаться с твоими друзьями?" Он даже не моргнул, он просто сказал: "Я не привёл друзей, но вот ваша покупка".
Легендарно
Анита надеется, что благодаря её стримам люди узнают больше о синдроме Туретта и станут лояльнее относиться к её товарищам по болезни. А ещё девушке хочется верить, что администрация Twitch не станет банить её за нарушение правил — ведь она ругается не со зла.